المرور ينتهي من رفع آثار حادث اصطدام أتوبيس نقل عام بحاجز على الطريق السياحي

نجحت الإدارة العامة للمرور، فى رفع أتوبيس نقل عام بعد اصطدامه، بحاجز خرسانى على الطريق السياحى، ما أدى إلى تحطم الواجهة الأمامية للمركبة وتعطل الحركة المرورية لفترة قصيرة، قبل أن تعود إلى طبيعتها فى الاتجاهين عقب إزالة آثار الحادث.

حادث أتوبيس نقل عام على الطريق السياحى

وانتقلت فورًا قوات المرور إلى موقع الحادث لتيسير حركة السيارات ومنع التكدسات، كما تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف تحسبًا لوجود مصابين وتقديم الإسعافات الأولية فى حال الحاجة لذلك.

وتواصل الأجهزة المعنية فحص أسباب الحادث وملابساته، للتأكد من سلامة المركبة والطريق وتحديد المسؤوليات القانونية، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح بسيطة نتيجة الحادث.

