حوادث

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

ضبط صانعة محتوى نشرت
ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

ألقت  الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على  صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر  إحدى صانعات المحتوى  مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن رقصات وإيحاءات خادشة للحياء العام، في محتوى يتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية.

تفاصيل الضبط

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تثبت ممارستها لذلك النشاط المخالف.

اعترافات المتهمة والإجراءات القانونية

و بمواجهتها أقرت بقيامها بنشر المقاطع على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

