إنزاجي يعلن تشكيل الهلال ضد الأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين

إنزاجي
إنزاجي

أعلن إنزاجي المدير الفني لـ الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأخدود، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين  السعودي 2025/ 2026، في اللقاء الذي سيجرى على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

تشكيل الهلال ضد الأخدود

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: متعب الحربي- كاليدو كوليبالي- يوسف أكتشيشيك- علي البليهي.

الوسط: حمد اليامي- ناصر الدوسري- محمد كنو.

الهجوم: كايو سيزار- ماركوس ليوناردو- عبدالله الحمدان.

موعد مباراة الهلال ضد الأخدود في كأس الملك السعودي

ومن المقرر أن يستضيف الأخدود نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية ضمن لقاءات ثمن نهائي كأس الملك السعودي لموسم 2025/2026 الجاري.

وسوف تقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر في تمام الساعة 06:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

غياب نجم الهلال 

وفي إطار الاستعدادات لهذه المواجهة، تأكد غياب النجم السعودي سالم الدوسري عن تشكيلة الفريق الهلالي بسبب عدم جاهزيته البدنية، حيث لم يستطع اللاعب المشاركة في تدريبات الفريق الأخيرة.

وأفاد الجهاز الطبي للهلال أن الدوسري ما زال يتلقى العلاج والتأهيل للتعافي من الإصابة التي ألمّت به مؤخرًا، حيث كان يعول عليه في تقديم إضافة هجومية كبيرة في المباراة القادمة.

إلى جانب غياب الدوسري، قد يفتقد الهلال أيضًا بعض اللاعبين الآخرين الذين يعانون من إصابات طفيفة أو إرهاق بدني نتيجة للمباريات المكثفة. 

