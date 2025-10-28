الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
حازم إمام: تلقيت إغراءات للحديث عن كواليس رحيلي عن الزمالك ووجدت راحتي بالناشئين

حازم إمام
حازم إمام

كشف حازم إمام، المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن كواليس رحيله من منصبه، مؤكدا أن قرار الابتعاد جاء بسبب شعوره بالتهميش داخل الجهاز الفني.

حازم إمام لاعب الزمالك السابق

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية:"رحيلي عن الجهاز الفني للزمالك كان بسبب تهميشي من يانيك فيريرا، وفضلت عدم الحديث بعد رحيلي عن المنصب، رغم أنني تلقيت إغراءات كثيرة، لكنني رفضتها."

وأضاف:"أنا أحب العمل في قطاع الناشئين أكثر من الفريق الأول، هناك راحة نفسية أكبر بالنسبة لي."

وتابع نجم الزمالك السابق حديثه مؤكدًا ارتباطه الكبير بالزمالك:"والدي كان من أسرة بسيطة، ودون أن أقول شعارات، كل ما وصلت إليه بعد فضل الله سبحانه وتعالى كان بفضل نادي الزمالك."

حازم إمام 
حازم إمام 

وعن أبرز المواهب داخل قطاع الناشئين قال:"الزمالك يملك مجموعة رائعة من اللاعبين الصاعدين، ومحمد السيد يرغب في التجديد للنادي ولن ينتقل إلى الأهلي."

وأشاد إمام بعدد من العناصر الواعدة قائلًا:"محمد إبراهيم ظهير أيمن مميز جدا وسيستفيد الزمالك منه في المستقبل، وفي فريق 2009 هناك أحمد صفوت، لاعب تستمتع عندما ترى الكرة بين قدميه، كما أن المهاجم أدهم محمد سيكون عمرو زكي جديد."

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الرياضة تكشف حقيقة استقالة حسين لبيب من رئاسة الزمالك وجلسته مع أشرف صبحي

يذكر أن حازم إمام كان يشغل منصب المدرب المساعد في جهاز فيريرا قبل أن يتقدم باستقالته، ليضم الزمالك بعدها أحمد عبد الرؤوف إلى الجهاز الفني بديلًا له ويعود حازم إمام إلى قطاعات الناشئين بالزمالك.

