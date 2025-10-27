فيريرا يقرر رفع الحمل البدني في مران الزمالك

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على رفع الحمل البدني للاعبين خلال مران، اليوم الإثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا بالشكل الأمثل، بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات بالأمس.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، وتضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

