كأس خادم الحرمين الشريفين، الأهلي يفوز على الباطن بثلاثية ويتأهل لربع النهائي

فاز فريق أهلي جدة، على نظيره الباطن، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حفر الباطن ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري 2025-2026.

بهذه النتيجة يتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أهداف مباراة الأهلي والباطن

جاء هدف الأهلي الأول عن طريق صالح أبو الشامات في الدقيقة 5، فيما سجل فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 66 سجل ايفان توني الهدف الثالث.

تشكيل أهلي جدة أمام الباطن

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: محمد عبدالرحمن – ميريح ديميرال – روجير إيبانيز – ماتيو دامس

خط الوسط: زياد الجهني – فالنتين أتانجانا – صالح أبو الشامات

الهجوم: ماثيوس جونسالفيس – فراس البريكان – إيفان توني

مباراة الأهلي والباطن

ونقلت المباراة عبر شبكة قنوات ثمانية، من خلال قناة Thmanyah 1HD، الناقل الحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.