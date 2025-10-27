الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس خادم الحرمين، أهلي جدة يتقدم على الباطن 1-0 في الشوط الأول

اهلي جدة
اهلي جدة

تقدم فريق أهلي جدة، على نظيره الباطن، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب حفر الباطن ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري 2025-2026.

 

من سجل هدف الأهلي في مرمى الباطن

جاء هدف الأهلي عن طريق صالح أبو الشامات في الدقيقة 5.

تشكيل أهلي جدة أمام الباطن

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: محمد عبدالرحمن – ميريح ديميرال – روجير إيبانيز – ماتيو دامس

خط الوسط: زياد الجهني – فالنتين أتانجانا – صالح أبو الشامات

الهجوم: ماثيوس جونسالفيس – فراس البريكان – إيفان توني


ويسعى أهلي جدة إلى تحقيق الفوز والعبور إلى الدور ربع النهائي، في ظل رغبة يايسله في استعادة ثقة الجماهير بعد تذبذب النتائج محليًا.

في المقابل، يدخل الباطن اللقاء بطموح تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والإطاحة ببطل آسيا من منافسات الكأس مبكرا.

مباراة الأهلي والباطن

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات ثمانية، من خلال قناة Thmanyah 1HD، الناقل الحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلي جدة أهلي جدة أمام الباطن الباطن كاس خادم الحرمين الشريفين خادم الحرمين الشريفين

مواد متعلقة

الزمالك بعد أزمة دونجا: سنشارك في السوبر المصري ولا نلتفت لمحاولات التشويش

فيريرا يقرر رفع الحمل البدني في مران الزمالك

محاضرة فنية من فيريرا للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

الزمالك يعلن رسميا انضمام أحمد عبد الرؤوف لجهاز يانيك فيريرا

المستشار القانوني للزمالك: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقنا في أزمة "دونجا"

المصري يتأهل لمجموعات الكونفدرالية بعد الفوز على الاتحاد الليبي 2-1 (فيديو)

أخبار الرياضة اليوم: ريال مدريد يحسم الكلاسيكو.. سيراميكا يتصدر الدوري.. ومفاجأة بشأن مشاركة "دونجا" مع الزمالك في كأس السوبر.. الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي

فاركو يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز ويعمق جراح الإسماعيلي (فيديو)

الأكثر قراءة

الدوري المصري، الاتحاد يتأخر أمام وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة

معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، حين تلتقي العدالة ببراءة الطفولة (صور)

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

رسميا، مسابقات اتحاد الكرة ترسل ردها على استفسار الزمالك (مستند)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قلى، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الضحى

المفتي السابق: الشعوب لا تنتصر في معارك التنمية والتكنولوجيا بالنوايا الحسنة

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية