رياضة

أرقام كارثية لـ كريم بنزيما أمام الهلال بالكلاسيكو السعودي

كريم بنزيما،فيتو
كريم بنزيما،فيتو

الدوري السعودي، فاز الهلال على الاتحاد بهدفين دون رد، في مباراة الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب «الإنماء» معقل فريق الاتحاد بمدينة جدة.

وخسر اتحاد جدة اللقاء بمشاركة نجمه كريم بنزيما الذي سجل أسوأ أرقام في المباراة.

أرقام كريم بنزيما أمام الهلال 

0 صناعة الفرص

 0 صنع فرص محققة للتسجيل

14 مرة فقد الكرة

 1/3 كسب صراع بدني

 0 أهداف

0 أسيست

 

وسجل هدف التقدم لصالح الهلال اللاعب دومبيا لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه

ثم أضاف سيزار الهدف الثاني لصالح الهلال في الشوط الثاني.

تشكيل الهلال لمباراة الاتحاد

حراسة المرمى: بونو.

خط الدفاع: اليامي، تمبكتي، كوليبالي، هرنانديز.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، سيزار، نونيز.

الصورة

تشكيل الاتحاد لمباراة الهلال

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي.

خط الدفاع: الجيلدان، الموسى، دانيلو، ميتاج.

خط الوسط: كانتي، فابينيو، دومبيا، حسام عوار.

خط الهجوم: كريم  بنزيما، ديابي.

الصورة

ترتيب اتحاد جدة والهلال في جدول الدوري السعودي

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة مقابل 10 نقاط لصالح اتحاد جدة الذي يحتل المركز 7 في الجدول.

الجريدة الرسمية