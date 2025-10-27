الزمالك بعد أزمة دونجا: سنشارك في السوبر المصري ولا نلتفت لمحاولات التشويش

أكد مصدر مسئول بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات الماضية حول تفكير النادي في الانسحاب من بطولة كأس السوبر المقرر لها الشهر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

رد الزمالك على شائعة الانسحاب من السوبر

وقال المصدر إن إعلان اتحاد الكرة اليوم بأن نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك موقوف 4 مباريات في بطولة كأس السوبر كان يجب أن يكون مبكرًا عن هذا التوقيت، خاصة وأن نادي الزمالك خاطب الاتحاد قبل عدة أيام للاستفسار عن موقف اللاعب بشكل سليم ونهائي، ولم تكن هناك حاجة لكل هذا الوقت والمماطلة في أمر واضح ولا يحتاج إلى التصرفات الغريبة التي صدرت من جانب أحد مسؤولي المجلس السابق لاتحاد الكرة، والزمالك من أكثر الاندية حرصًا على تطبيق اللوائح بكل شفافية ونزاهة.

واختتم قائلًا: "مثل هذه الأمور لن تؤثر بأي حال من الأحوال على تركيز لاعبي الزمالك في مباراتي الدوري المقبلتين أمام البنك الأهلى وطلائع الجيش يومي الخميس والأحد قبل التوجه إلى أبو ظبي للمشاركة في كأس السوبر، ولاعبو الفريق لديهم القدرة على تجاوز مثل هذه الأمور التي تهدف إلى إبعادهم عن تركيزهم وحرصهم على تقديم الأداء وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات الجماهير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.