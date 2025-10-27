الإثنين 27 أكتوبر 2025
رياضة

الزمالك بعد أزمة دونجا: سنشارك في السوبر المصري ولا نلتفت لمحاولات التشويش

دونحا
دونحا

أكد مصدر مسئول  بنادي  الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات الماضية حول تفكير النادي في الانسحاب من بطولة كأس السوبر المقرر لها الشهر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

رد الزمالك على شائعة الانسحاب من السوبر

وقال المصدر إن إعلان اتحاد الكرة اليوم بأن نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك موقوف 4 مباريات في بطولة كأس السوبر كان يجب أن يكون مبكرًا عن هذا التوقيت، خاصة وأن نادي الزمالك خاطب الاتحاد قبل عدة أيام للاستفسار عن موقف اللاعب بشكل سليم ونهائي، ولم تكن هناك حاجة لكل هذا الوقت والمماطلة في أمر واضح ولا يحتاج إلى التصرفات الغريبة التي صدرت من جانب أحد مسؤولي المجلس السابق لاتحاد الكرة، والزمالك من أكثر الاندية حرصًا على تطبيق اللوائح بكل شفافية ونزاهة. 

فيريرا يقرر رفع الحمل البدني في مران الزمالك

محاضرة فنية من فيريرا للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

واختتم قائلًا: "مثل هذه الأمور لن تؤثر بأي حال من الأحوال على تركيز لاعبي الزمالك في مباراتي الدوري المقبلتين أمام البنك الأهلى وطلائع الجيش يومي الخميس والأحد قبل التوجه إلى أبو ظبي للمشاركة في كأس السوبر، ولاعبو الفريق لديهم القدرة على تجاوز مثل هذه الأمور التي تهدف إلى إبعادهم عن تركيزهم وحرصهم على تقديم الأداء وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات الجماهير".

