موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

مباراة الزمالك والبنك الأهلي تقام يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلي 

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة حصدها خلال 10 مباريات بواقع 5 فوز، 3 تعادل و2 هزيمة.

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

تقارير: بيتسو موسيماني مرشح لتدريب الزمالك

ترتيب البنك الأهلي في الدوري الممتاز 

فيما يحتل البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني السابق للزمالك، المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة حصدها خلال 10 مباريات بواقع 3 فوز، 5 تعادل وهزيمتين.

