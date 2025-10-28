الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بلقاء عاجل مع نتنياهو لإعادة جثث ذويهم

عائلات الأسرى، فيتو
عائلات الأسرى، فيتو

أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المطالبة بلقاء عاجل مع رئيس الوزراء اليوم يعرض فيه الخطة الكاملة لإعادة جثث ذويهم.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة أن قوات الاحتلال قررت وقف السماح بدخول عناصر حماس، داخل الخط الأصفر للبحث عن رفات الرهائن، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

كما أشارت المصادر إلى أن خطوات أخرى ستتبع هذا القرار، على أن يعلن عنها عند انتهاء جلسة المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية.

وأشار خبراء أمنيون إسرائيليون إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على 5 خيارات بديلة إن لم تسلم حماس الجثث المتبقية، ألا وهي توسيع نطاق السيطرة الميدانية والتصعيد العسكري، وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، فضلًا عن إجراء عمليات لانتشال الرفات، والضغط الدبلوماسي، وفق ما نقلت صحيفة جيروزالم بوست، في وقت سابق اليوم.

أتى ذلك، بعدما اتهم مسئولون إسرائيليون حماس بالمماطلة، مؤكدين أن الحركة تعرف على الأقل مكان 8 جثث لرهائن إسرائيليين.

