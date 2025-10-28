سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت بـ"حل الدولتين"

أكد السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن بكين تقدر جهود مصر لدفع الأطراف ذات الصلة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه لا بدًّ من العمل بأقصى قدر من الإلحاح لتحقيق وقف إطلاق النار الشامل في غزة، ولا بد من ترجمة مبدأ "حكم فلسطين للفلسطينيين" على أرض الواقع، ولا بدَّ من الالتزام الثابت بـ"حل الدولتين".

حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الصين على استعداد وللتعاون مع مصر وغيرها من دول العالم وبذل جهود حثيثة من أجل إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح ان بلاده ستستضيف القمة الصينية العربية الثانية العام المقبل.

جاء ذلك في الاحتفال الذي أقامته جمعية الصداقة المصرية الصينية وحضره الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والسفير علي الحفني نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية.



وقدم سفير الصين الشكر لجمعية الصداقة المصرية الصينية، التي تدعم مسيرة التنمية في الصين منذ سنوات طويلة، وتقدم مساهمة هائلة في تعزيز التعاون والتواصل الودي بين البلدين في كافة المجالات.



وأوضح أنه " منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية قبل 76 عامًا، قاد الحزب الشيوعي الصيني أبناء الشعب الصيني في مسيرة النضال المضنية، وحوّل الصين من بلد فقير وضعيف إلى ثاني أكبر اقتصاد العالم وأكبر دولة صناعية. واليوم، تتقدم الصين بخطوات واثقة نحو تحقيق الهدف المئوي الثاني المتمثل في بناء دولة اشتراكية حديثة وقوية على نحو شامل. خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يُتوقع أن يزيد حجم اقتصاد الصين بأكثر من 35 تريليون يوان، ما يشكل ثُلث النمو الاقتصادي العالمي، ويُعد التحديث الصيني النمط بحد ذاته مساهمة عظيمة لتقدم البشرية."



وتابع: "عُقدت مؤخرا في بكين الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، التي رسمت خطة شاملة لتحقيق التحديث الصيني النمط. وكان أبرز إنجاز للجلسة "توصية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن وضع الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، التي تشكل التصميم من أعلى المستوى لمسار التنمية في السنوات الخمس المقبلة".

الصين وهزيمة الفاشية

ولفت " في مواجهة الرياح المعاكسة القوية، ظلت الصين مرساة الاستقرار للنمو العالمي. خلال فترة "الخطة الخمسية الخامسة عشرة"، لن تتغير العوامل الداعمة والاتجاه الأساسي لنمو الاقتصاد الصيني على المدى الطويل. وقد أرسلت هذه الجلسة رسالة إيجابية مفادها أن الصين مستعدة لمشاركة فرص التنمية مع دول العالم وتعزيز التنمية المشتركة كالمعتاد، الأمر الذي يعكس عزيمة الصين وثقتها الراسخة لتوسيع الانفتاح على مستوى عال، وسيضخ مزيدا من عوامل اليقين والطاقة الإيجابية في العالم.



وتابع:" في مواجهة الاضطرابات والتغيرات، ظلت الصين تدافع بثبات عن السلم العالمي. قبل ثمانين عاما، وقفت الصين مع قوى العدالة في العالم لهزيمة الفاشية، وقدمت مساهمة لا تُمحى في انتصار الحرب العالمية ضد الفاشية. قبل فترة، أقامت الصين فعالية تذكارية مهيبة، وشارك فيها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، كالمبعوث الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي. ويلتزم التحديث الصيني النمط بطريق التنمية السلمية، وستظل الصين قوة داعية للسلام والاستقرار والتقدم في العالم.

يوم إحياء ذكرى استعادة تايوان

الجدير بالذكر أن الصين أصدرت قانونا يحدد 25 أكتوبر كـ"يوم إحياء ذكرى استعادة تايوان"، وذلك بهدف صون نتائج الحرب العالمية ضد الفاشية والنظام الدولي ما بعد الحرب، وإظهار العزيمة الثابتة للحزب والدولة والشعب على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والدفاع عن سيادة الوطن ووحدته وسلامة أراضيه.

"وأكد أن " مصر ظلت تلتزم بثبات بمبدأ الصين الواحدة، وأصدرت جمعية الصداقة المصرية الصينية بيانا يدحض التيار المعاكس الذي يحاول التحريف والتحدي للقرار رقم 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونُعرب عن تقديرنا البالغ لذلك، ونحرص على العمل سويا مع مصر وغيرها من الدول الصديقة على ترسيخ المعادلة الأساسية في المجتمع الدولي المتمثلة في الالتزام بمبدأ الصين الواحدة.

منظومة الحوكمة العالمية

واستطرد: "في مواجهة التغيرات غير المسبوقة منذ مائة عام، ظلت الصين تدعو إلى إصلاح واستكمال منظومة الحوكمة العالمية، وفي هذا السياق، طرح الرئيس شي جين بينج مبادرة الحوكمة العالمية، بعد مبادرة "الحزام والطريق" ومبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، التي تدعو إلى الالتزام بالمفاهيم الأساسية مثل المساواة في السيادة، وسيادة القانون الدولي، والتعددية، وأولوية الشعب، وتحقيق نتائج ملموسة. وتحرص الصين على العمل مع جميع دول العالم على تنفيذ المبادرات ذات الصلة، والسير يدا بيد مع جميع القوى التقدمية في سبيل بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية".

عصر جديد للعلاقات المصرية الصينية

و قال سفير الصين في كلمته انه "منذ إقامة العلاقة الدبلوماسية بين الصين ومصر، ظلت العلاقات الثنائية تتطور بشكل سليم ومستقر، وأصبحت نموذجا يحتذى به للتعاون بين دول الجنوب، وفي السنوات الأخيرة، بفضل الإرشاد الاستراتيجي لرئيسي البلدين، حقق التعاون بين البلدين إنجازات مثمرة في كافة المجالات، الأمر الذي يدفع العلاقات الثنائية نحو هدف بناء المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك في العصر الجديد.

شراكة إستراتيجية شاملة بين مصر والصين

وأوضح في نهاية كلمته “سنحتفل بالذكرى السبعين لإقامة العلاقة الدبلوماسية بين الصين ومصر في العام المقبل، وستستضيف الصين القمة الصينية العربية الثانية، كما تحرص الصين على العمل مع مصر على تكريس الصداقة التقليدية وتعميق الثقة الإستراتيجية المتبادلة وتوسيع التعاون العملي، بما يدفع الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى آفاق أرحب، ليعود بمزيد من النفع على البلدين والشعبين”.

