بن غفير لـ نتنياهو: إعط الأوامر بالقضاء على حماس لهذا السبب

دعا وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعقد اجتماع للمجلس الأمني المصغر لمناقشة زعمه خرق حركة حماس للاتفاق بعد تسليمها جثمانا لا يعود إلى قائمة الرهائن القتلى.

ومن جهته، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، نتنياهو، بـ"التوقف عن التردد وإعطاء الأوامر بالقضاء على حماس".

وقالت إسرائيل إن رفات الجثة التي أعادتها حماس، الإثنين، لا تعود لأحد المحتجزين الثلاثة عشر المحتجزين في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يفحص معهد الطب الشرعي، حيث تم التعرف على الجثة، ما إذا كانت تعود لمختطف إسرائيلي أُعيد للدفن في إسرائيل.

فرض عقوبة محددة وفورية

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، جاءت معارضة سموتريتش وبن غفير خلال اجتماع عاجل، حيث يجري النظر في فرض "عقوبة محددة وفورية".

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي، زعمه "لن تستطيع إسرائيل الانتظار أكثر من ذلك، وستتخذ خطوات حيال هذا الانتهاك من جانب حماس".

