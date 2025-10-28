مقطع مرعب، الانفجار الهائل في أسوان يثير الفزع والقدر ينقذ الأهالي (فيديو)

انفجار هائل في أسوان، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المرعب، الذي يكشف لحظة سماع دوي الانفجار الهائل، الذي حدث نتيجة احتراق مخبز في منطقة السيل في محافظة أسوان.

صرخ وبكاء بعد سماع دوى انفجار في أسوان

وأظهر المقطع حالة الفزع بين السكان، إثر سماعهم صوت الانفجار والحريق الهائل، الذي شب في مخبز منطقة السيل في أسوان، كما تعالت أصوات صراخ الأهالي، الذين كانوا يفرون مبتعدين عن مصدر الحريق، ومن بعيد ظهر صوت إحدى السيدات وهي تبكي وتقول: "أبويا".

انفجار ضخم في مخبز السيل في أسوان، فيتو



وبرغم الانفجار الهائل الذي ظهر في مقطع الفيديو، والحريق الذي وقع في المخبز الذي ظهر في أحد المباني السكنية، لكن العناية الإلهية حالت دون وقوع كارثة في منطقة السيل في أسوان، ولم يسفر الحريق الهائل والانفجار عن وقوع خسائر في الأرواح.

وأكد شهود العيان أن السبب في الحريق الهائل والانفجار المدوي الذي وقع في منطقة السيل، هو "أسطوانة" غاز، تحولت إلى قنبلة موقوتة، وتسبب في حرق المخبز، وهي وراء الانفجار الهائل الذي حدث في المنطقة وتسبب في حالة الرعب بين الأهالي.

انفجار "أنبوبة" غاز في مخبز السيل في أسوان

وأكدوا أن انفجار "أنبوبة" الغاز في المخبز في منطقة السيل بأسوان، لم تخلف خسائر في الأرواح، حيث أنقذت العناية الإلهية المنطقة كلها من الحريق، الذي شب في المخبز، أمس الإثنين.



ورصدت كاميرات الأهالي المشهد المرعب لانفجار المخبز، والذي نتج عن انفجار "الأسطوانة" بشكل هائل، وحالة فزع الأهالي وهروبهم مسرعين من المكان خوفًا من تعرضهم للأذي، جراء الانفجار الضخم في المخبز.

وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، الذي أدى إلى أضرار بالشقة الواقعة أعلى المخبز داخل عمارة سكنية، على طريق كسر الحجر أمام منطقة السيل في أسوان.

الجدير بالذكر أن محافظ أسوان اللواء إسماعيل عطية، أحال الحادثة إلى لجنة ميدانية من الجهات المختصة لمعاينة المخبز المحترق، ومراجعة موقف التراخيص للمحل، ومدى التزام صاحبه بمعايير واشتراطات الدفاع المدني، والصحة والسلامة المهنية، مؤكدًا على "أهمية مراجعة الأضرار التي أصابت الشقة السكنية الموجودة في الدور الأول أعلى المخبز، من أجل صرف التعويضات المقررة طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك".

لحظة انفجار في مخبز في أسوان، فيتو

وطالب محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة إجراء مراجعة شاملة للمحال الموجودة في المحافظة، للتأكد من توافر اشتراطات الدفاع المدني والتراخيص والسلامة المهنية في كافة المخابز والمعامل والمطاعم والمنشآت التجارية وكل المطاعم، التي تستخدم أسطوانات الغاز، وخاصة الواقعة في مناطق سكنية وأسفل العمارات والمباني المأهولة بالسكان.



