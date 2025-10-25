رغم قرار النيابة، إعادة فتح مطعمين شهيرين ضُبط بداخلهما لحوم فاسدة يثير الجدل في أسوان

قررت النيابة العامة بأسوان تشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الصحة والطب البيطري ووزارة الداخلية لإعدام مضبوطات عبارة عن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم ضبطها في مطاعم شهيرة وتم إصدار قرار بغلقهم، لكن تم فتح اثنين منهم بعد ساعات قليلة من الغلق بالرغم من تحرير محاضر ضدهم بأرقام رقم ٤٤٥ جنح قسم أول، و٤٤٦ جنح قسم أول.

وأثار فتح المطعمين الواقعين قرب محطة أسوان من إجمالي 4 مطاعم تم غلقهم جدلا واسعا في أسوان خاصة وأن المضبوطات تمس صحة المواطنين بشكل مباشر.

وكانت حملة تفتيشية مكبرة من مديرية الطب البيطرى بأسوان، قد خرجت للتفتيش على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم واللحوم المجمدة والمطاعم ومحلات الأسماك في محافظة أسوان، بهدف ضبط المخالفات حرصا على صحة المواطنين، بقيادة نائب محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين بناءً على توجيهات المحافظ اللواء دكتور إسماعيل كمال.

وأسفرت عن ضبط كميات من اللحوم الفاسدة في 4 مطاعم شهيرة ومحلات وتم مصادرتها وغلق المنشآت وكانت المضبوطات ١٨٠ كجم دهون بقري و٢٥ كجم لحوم مفرومة و٢٠ كجم دواجن، و٢٥ كجم مصنعات لحوم بإجمالي ٢٥٠ كجم "ربع طن" وتم إغلاق 8 منشآت مخالفة من بينهم ٤ مطاعم شهيرة، والمخالفات عبارة عن عرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والغش التجاري، وتم تحرير محاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة وجارٍ اتخاذ اللازم تجاه المتهمين.

تأتي الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بأسوان ضمن فعاليات تشديد الرقابة والمرور وتكثيف الحملات على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحلات الأسماك والفسيخ والملوحة داخل المحافظة بتكليفات مشددة من دكتور جمعة محمد مكي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان، الدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بالاشتراك مع مباحث تموين أسوان.

وتعد هذه الحملات ضمن خطة زمنية لمراقبة جودة وصلاحية اللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم وأسواق اللحوم والأسماك والدواجن.

