محافظ أسوان: تركيب شاشات ضخمة في 14 موقعا لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على أن الحدث التاريخى الذي ستشهده مصر فى مطلع الشهر المقبل، والمتمثل فى الافتتاح الرسمى للمتحف المصري الكبير، يمثل علامة فارقة فى مسيرة الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يقود نهضة شاملة تمتد لتشمل مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الثقافى والسياحي.

افتتاح صرح عالمى

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح هذا الصرح العالمي يعكس الرؤية المستنيرة للدولة المصرية فى الحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإنساني من خلال تنفيذ أحد أضخم المشاريع الثقافية والسياحية على مستوى العالم، والذى سيضم آلاف القطع الأثرية النادرة التى تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وتاريخها الممتد عبر العصور.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن الافتتاح سيشهد احتفالًا عالميًا يليق بمكانة مصر الدولية، وبما تمتلكه من تراث فريد يجعلها قبلة للثقافة والسياحة في العالم أجمع، مكلفًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التنسيق لتركيب شاشات عرض ضخمة فى الميادين الرئيسية وأمام المعابد والمناطق الأثرية والمزارات السياحية، ولمن يرغب من الفنادق المختلفة لإتاحة الفرصة لمشاهدة ومتابعة هذا الحدث التاريخي الذي يعد فخرًا لمصر ولجميع المصريين، ورسالة سلام وحضارة من أرض الكنانة إلى العالم بأسره.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اختيار 14 موقعا بالمدن السياحية بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، لوضع الشاشات بها، والتى تضم:

في مدينة أسوان: (أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وميدان حديقة فريال، وميدان نادى أسوان الرياضى، وأمام مبنى مديرية التنظيم والإدارة بمنطقة المحمودية، وطريق السادات بجوار مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، وفى مدينة كوم أمبو سيتم وضع الشاشات (بميدان المعبد، وميدان الكورنيش، وميدان النافورة بجوار جامع النصر بحى وسط المدينة، فضلًا عن ميدان نادى الشعب بنهاية الكوبرى العلوى بحى شرق المدينة).

وفى مدينة إدفو (بميدان المعبد بسور سنترال إدفو، وبجوار مركز شباب مدينة إدفو بالكورنيش، وميدان النصب التذكارى بشرق الكوبري، وميدان الكوبرى بسور مبنى الأحياء بالوحدة المحلية).

