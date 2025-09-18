الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس تنفذ تجربة إخلاء ناجحة بالمباني الإدارية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

نفذت جامعة عين شمس، تجربة إخلاء ناجحة بالمباني الإدارية، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وبالتعاون بين إدارة الدفاع المدني وإدارة السلامة والصحة المهنية والإدارة العامة للأمن الجامعي.

تأتي هذه التجربة في إطار حرص الجامعة على تنفيذ تجارب إخلاء دورية بمختلف الكليات والمباني الإدارية، بهدف تعزيز جاهزية الأفراد وتطبيق إجراءات السلامة في حالات الطوارئ، ورفع الوعي بآليات الاستجابة السريعة، والتدريب على استخدام وسائل الإطفاء، مع التأكد من استيفاء جميع متطلبات السلامة في المنشآت.

 

وشهدت التجربة مشاركة واسعة من الإداريين والعاملين بالجامعة، حيث تمت عملية الإخلاء وفق أعلى معايير السلامة، مع ضمان خروج المنسوبين بانسيابية ودون تدافع أو تزاحم، مما ساهم في تنفيذ خطة الإخلاء بكفاءة وسرعة وأمن خلال سبع دقائق فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الصحة المهنية السلامة والصحة المهنية محمد ضياء زين العابدين ادارة الدفاع المدني

مواد متعلقة

ظهرت الآن، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية للبنين والبنات (رابط رسمي)

التعليم العالي: مصر وألمانيا تطلقان مشروعًا مشتركًا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات

رئيس القابضة للملاحة الجوية يبرز خطة تطوير المطارات المصرية

مجلس الدراسات العليا بعين شمس يبحث موقف الطلاب الوافدين

ورشة عمل بجامعة عين شمس لتطوير مهارات الطلاب ذوي الإعاقة

فتح باب التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للقبول بالجامعات

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

وزير الطيران: التعاون المصري الإماراتي نموذج استراتيجي للشراكات الناجحة

الأكثر قراءة

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

جامعة عين شمس الأهلية تعلن موعد بدء الدراسة بالعام الجديد

الكرة الطائرة، إيران تهزم الفلبين وتتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

سيد عبد الحفيظ يصل الأهلي للاجتماع مع الخطيب (فيديو)

فرناندو سانتوس يرفض تدريب الأهلي لهذا السبب

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

خدمات

المزيد

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطبخ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

الشعراوي يوضح فضل الله تعالى في رزق الرجل بالزوجة الصالحة (فيديو)

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads