جامعة عين شمس تنفذ تجربة إخلاء ناجحة بالمباني الإدارية

نفذت جامعة عين شمس، تجربة إخلاء ناجحة بالمباني الإدارية، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وبالتعاون بين إدارة الدفاع المدني وإدارة السلامة والصحة المهنية والإدارة العامة للأمن الجامعي.

تأتي هذه التجربة في إطار حرص الجامعة على تنفيذ تجارب إخلاء دورية بمختلف الكليات والمباني الإدارية، بهدف تعزيز جاهزية الأفراد وتطبيق إجراءات السلامة في حالات الطوارئ، ورفع الوعي بآليات الاستجابة السريعة، والتدريب على استخدام وسائل الإطفاء، مع التأكد من استيفاء جميع متطلبات السلامة في المنشآت.

وشهدت التجربة مشاركة واسعة من الإداريين والعاملين بالجامعة، حيث تمت عملية الإخلاء وفق أعلى معايير السلامة، مع ضمان خروج المنسوبين بانسيابية ودون تدافع أو تزاحم، مما ساهم في تنفيذ خطة الإخلاء بكفاءة وسرعة وأمن خلال سبع دقائق فقط.

