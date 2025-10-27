انفجار أسطوانة بوتاجاز بمخبز في أسوان والمحافظ يأمر بتشكيل لجنة ميدانية للمعاينة

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته إلى اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة بالتحقيق بواسطة لجنة ميدانية من الجهات المختصة لمعاينة المخبز المحترق ومراجعة موقف التراخيص للمحل ، ومدى إلتزام صاحبه بمعايير واشتراطات الدفاع المدني، والصحة والسلامة المهنية.

يأتى ذلك عقب السيطرة من قوات الحماية المدنية على حريق نتيجة إنفجار إسطوانة بوتوجاز بأحد المخابز الأفرنجى، مما تسبب فى أضرار بالشقة التى تقع أعلى المخبز داخل العمارة السكنية الواقعة على طريق كسر الحجر أمام منطقة السيل

أشار الى أهمية مراجعة الأضرار التى أصابت الشقة السكنية الموجودة فى الدور الأول أعلى المخبز من خلال مديرية التضامن الإجتماعى من أجل صرف التعويضات المقررة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وشدد محافظ أسوان على رؤساء الوحدات المحلية بعمل مراجعة شاملة والتأكد من توافر اشتراطات الدفاع المدنى والتراخيص والسلامة المهنية لكافة المخابز والمعامل والمطاعم والمنشآت التجارية التى تستخدم أسطونات البوتاجاز وخاصة الواقعة أسفل العمارات والمبانى السكنية المأهولة بالسكان.

وأضاف أن الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين يقع فى مقدمة الأولويات، وهو الذى يتطلب بضرورة الإبلاغ من المواطن عن أى تجاوزات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

