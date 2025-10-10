تفاصيل إصابة سيدة ونجلتها بحروق في انفجار اسطوانة غاز بالدقهلية

شهدت عزبة عبد النبي التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية أصابة سيدة ونجلها بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، جراء انفجار اسطوانة غاز داخل منزلهما، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بانفجار انبوبة داخل منزل بعزبة عبد النبي دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق، وتبين أنه أسفر عن إصابة نورا خيامي أحمد عبد العال، 43 سنة، بحرق من الدرجتين الثانية والثالثة في الذراعين والقدمين والبطن والفخذين، ونجلها إبراهيم رزق هشام أحمد، 3 سنوات، بحروق من الدرجة الثانية في الوجه والذراعين.

وجرى نقل المصابين لمستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.