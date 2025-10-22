انفجار إطار أتوبيس مدرسة يتسبب في إصابة طالب و6 مشرفين ومعلمين

تسبب انفجار إطار أتوبيس مدرسة خاصة بحي العجمي غرب الإسكندرية، في اصطدامها بسيارة أخرى، بطريق وادي القمر غرب الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة طالب و٦ من المشرفين والمعلمين.

وتسبب الحادث في توقف الحركة المرورية بالطريق.

وجرى نقل الطالب المصاب إلى المستشفى وتقديم الرعاية اللازمة له، فيما جاءت إصابات المشرفين والمعلمين بسيطة وجرى تقديم الرعاية الصحية لهم.

وتوجه قيادات إدارة العجمي التعليمية والتعليم الخاص إلى مكان الحادث للاطمئنان على الطالب المصاب والمعلمين والمشرفين وتقديم الدعم اللازم لهم.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانفجار إطار أتوبيس مدرسة البريطانية واصطدامه بسيارة أخرى ووجود مصابين.

توجهت قوة أمنية بصحبة سيارات الإسعاف ومسئولي تعليم العجمي والمدرسة، وتبين إصابة طالب و٦ من المعلمين والمشرفين جراء الحادث، جرى نقل الطالب المصاب إلى المستشفى وإسعاف المصابين الآخرين في مكان الحادث، والعمل على تسيير الحركة المرورية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.