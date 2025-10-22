الأربعاء 22 أكتوبر 2025
انفجار إطار أتوبيس مدرسة يتسبب في إصابة طالب و6 مشرفين ومعلمين

أتوبيس مدرسة
أتوبيس مدرسة

تسبب انفجار إطار أتوبيس مدرسة خاصة بحي العجمي غرب الإسكندرية، في اصطدامها بسيارة أخرى، بطريق وادي القمر غرب الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة  طالب و٦ من المشرفين والمعلمين. 

وتسبب الحادث في توقف الحركة المرورية بالطريق. 

وجرى نقل الطالب المصاب إلى المستشفى وتقديم الرعاية اللازمة له، فيما جاءت إصابات المشرفين والمعلمين بسيطة وجرى تقديم الرعاية الصحية لهم.

وتوجه قيادات إدارة العجمي التعليمية والتعليم الخاص إلى مكان الحادث للاطمئنان على الطالب المصاب والمعلمين والمشرفين وتقديم الدعم اللازم لهم. 

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانفجار إطار أتوبيس مدرسة البريطانية واصطدامه بسيارة أخرى ووجود مصابين. 

توجهت قوة أمنية بصحبة سيارات الإسعاف ومسئولي تعليم العجمي والمدرسة، وتبين إصابة طالب و٦ من المعلمين والمشرفين جراء الحادث، جرى نقل الطالب المصاب إلى المستشفى وإسعاف المصابين الآخرين في مكان الحادث، والعمل على تسيير الحركة المرورية. 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

