الإثنين 20 أكتوبر 2025
رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

خليج عدن، فيتو
ذكرت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر أمنية بحرية أن عملية إنقاذ واسعة تجري حاليًا في خليج عدن بعد انفجار وقع على متن ناقلة غاز، ما أدى إلى جنوحها في المياه الإقليمية.

 

وأوضحت المصادر أن فرق الإنقاذ البحرية تعمل على إجلاء الطاقم وإخماد النيران التي اندلعت في أجزاء من السفينة، وسط مخاوف من تسرب الغاز أو حدوث تلوث بيئي في المنطقة.

تحقيقات أولية لتحديد سبب الانفجار
 

وأضافت رويترز أن التحقيقات الأولية لم تُحدد بعد سبب الانفجار، فيما أشارت بعض التقارير إلى احتمال أن يكون ناجمًا عن خلل فني أو حادث عرضي أثناء عمليات النقل والتخزين.

خليج عدن.. ممر حيوي تحت التهديد
 

ويُعد خليج عدن من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة بين آسيا وأوروبا، وشهد في السنوات الأخيرة زيادة في الحوادث البحرية والتهديدات الأمنية بسبب التوترات الإقليمية والقرصنة.

