الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالى يغادر إلى لندن للمشاركة في مؤتمر "نحو العالمية"

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، متوجهًا إلى لندن، للمشاركة في المؤتمر السنوي نحو العالمية "Going Global" الذي سيقام بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري، بحضور كل من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة هبة فاروق رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، والدكتور إبراهيم لطفي العميد الأسبق وأستاذ هندسة السيارات بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، والكتورة رشا حسين المستشار الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.

ومن المقرر أن يشارك الوزير في عدد من الجلسات الرئيسية بالمؤتمر، من بينها إطلاق تقرير "توسيع نطاق التعليم العالي الرقمي في مصر"، ونماذج التعليم العابر للحدود في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودور التعليم العالي في تعزيز المساواة بين الجنسين، بمشاركة نخبة من الوزراء، وصناع القرار، وخبراء التعليم الدوليين.

كما يعقد الوزير عدة لقاءات مع الوزراء ونواب الوزراء، وكبار المسؤولين المشاركين في فعاليات المؤتمر، إلى جانب وفود الدول والجامعات والمؤسسات التعليمية البريطانية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن عقد اجتماع مع الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة المتحدة على هامش الزيارة، وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن.

ويعد مؤتمر "Going Global" أحد أبرز الفعاليات الدولية التي ينظمها المجلس الثقافي البريطاني لدعم التعاون وتبادل الخبرات في التعليم العالي، حيث يجمع قادة الجامعات وصناع القرار من مختلف الدول، لمناقشة مستقبل التعليم العالي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتدويل التعليم.

 

