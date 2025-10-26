الأحد 26 أكتوبر 2025
" الحفني": الاستثمار في العنصر البشري ركيزة تطوير قطاع الطيران المدني

استقبال الدكتور سامح
استقبال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات التدريب والتعليم والبحوث التطبيقية المرتبطة بصناعة النقل الجوي.

وخلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز الشراكة وتطوير برامج التدريب والتعليم، إلى جانب دراسة تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في دعم منظومة الطيران المدني ورفع كفاءة العنصر البشري في هذا القطاع الحيوي.

وفى هذا السياق؛ أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، على حرص الوزارة على التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية المتخصصة لمواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران وتطوير قدرات الكوادر البشرية.

وأشار الحفني إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتطوير قطاع الطيران المدني، موضحًا أن وزارة الطيران المدني تسعى إلى تعزيز الشراكات العلمية التي تدعم جهود التطوير والتحديث في مختلف أنشطة النقل الجوي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن تقديره لجهود وزارة الطيران المدني في دعم التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، مؤكدًا أن اللقاء تناول سبل تفعيل الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز برامج التعليم والتدريب في مجال النقل الجوي.

الطيران المدني الأكاديمية العربية للعلوم البحوث التطبيقية التنمية المستدامة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم سامح الحفني وزير الطيران صناعة النقل الجوي قطاع الطيران المدني

الجريدة الرسمية