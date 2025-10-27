إطلاق منصة لدعم السياحة المصرية وتقديم تجربة سفر متكاملة بأسعار تنافسية

أعلنت شركة النيل للطيران عن إطلاق منصتها الرقمية الجديدة “Nile Air Holidays”، وذلك خلال احتفالية مميزة شهدت حضور عدد من قيادات وممثلي وسائل الإعلام والصحافة في قطاعي الطيران والسياحة، إلى جانب عدد من مسئولي شركات السياحة.

جاء هذا الحدث تزامنًا مع الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، الذي تتجه إليه أنظار العالم باعتباره أحد أهم الإنجازات الحضارية في القرن الحادي والعشرين، ما يعكس التزام بدعم رؤية الدولة في الترويج لمصر كوجهة أولى للسياحة العالمية.

وجا ذلك وفق توجيهات الدكتور ناصر الطيار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للطيران، الذي يحرص دائما على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في صناعة الطيران والسياحة، من خلال تبنّي أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزز مكانة الشركة كشريك رئيسي في دعم قطاعي الطيران والسياحة في مصر والمنطقة.

شهد توقيع البروتوكول الكابتن ياسر سعد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، والدكتورة ريم فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة ريمو تورز، حيث قام بتوقيع بروتوكول التعاون كل من أحمد عرابي، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للطيران، والأستاذ نور راضي، العضو المنتدب لشركة ريمو تورز.

وفي كلمته خلال الحفل، رحّب الكابتن ياسر سعد بالحضور، معربًا عن فخره بالتعاون بين شركتين وطنيتين تمتلكان سجلًا حافلًا في خدمة قطاعي الطيران والسياحة، مؤكدًا أن إطلاق منصة Nile Air Holidays يأتي ضمن استراتيجية النيل للطيران لتقديم خدمات سفر متكاملة وآمنة بأسعار تنافسية، معتمدين على أحدث التقنيات الرقمية لتوفير تجربة مريحة وسلسة للمسافرين داخل مصر وخارجها.

من جانبها، أشادت الدكتورة ريم فوزي بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة والقطاع الخاص في تنشيط السياحة المصرية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة لتقديم خدمات سياحية متميزة بمستوى عالمي، تسهم في جذب مزيد من السائحين وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في المنطقة.

وتهدف منصة Nile Air Holidays إلى تقديم تجربة سفر رقمية متكاملة تتيح للمسافرين حجز تذاكر النيل للطيران، والإقامة الفندقية، وخدمات الليموزين، وإنهاء إجراءات السفر والوصول بالمطارات المختلفة وتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية، وتنظيم البرامج داخل وخارج مصر عبر منصة واحدة تضع راحة العميل في مقدمة أولوياتها.

