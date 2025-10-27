اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يطلق جائزة بغداد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إطلاق اتحاد مجالس البحث العلمي العربية لـ جائزة بغداد للبحث العلمي المتميز بالدول العربية، والتي جاءت بمبادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية العراق، وتم اعتمادها ضمن الجوائز السنوية للاتحاد.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين العرب على تقديم أبحاث علمية متميزة تسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.

شروط التقديم:

الانتماء إلى مؤسسة بحثية في دولة عربية.

الترشيح من جهة علمية مرجعية.

أن تتسم الأعمال المقدمة بـ الأصالة والتميز العلمي.

أن يكون البحث منشورًا في قاعدة بيانات دولية موثوقة.

في حالة الأبحاث المشتركة، يجب إرفاق موافقة الفريق البحثي.

ألا يكون البحث قد حصل على أي جائزة علمية سابقة محليًّا أو دوليًّا.

أن يكون البحث في أحد المجالات الثلاثة للجائزة:

التغير المناخي

الطاقات المتجددة

الصحة النفسية

آخر موعد للتقديم: 10 نوفمبر 2025

