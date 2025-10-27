الإثنين 27 أكتوبر 2025
اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يطلق جائزة بغداد

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي تطلق جائزة بغداد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إطلاق اتحاد مجالس البحث العلمي العربية لـ جائزة بغداد للبحث العلمي المتميز بالدول العربية، والتي جاءت بمبادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية العراق، وتم اعتمادها ضمن الجوائز السنوية للاتحاد.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين العرب على تقديم أبحاث علمية متميزة تسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.

شروط التقديم:

الانتماء إلى مؤسسة بحثية في دولة عربية.

الترشيح من جهة علمية مرجعية.

أن تتسم الأعمال المقدمة بـ الأصالة والتميز العلمي.

أن يكون البحث منشورًا في قاعدة بيانات دولية موثوقة.

في حالة الأبحاث المشتركة، يجب إرفاق موافقة الفريق البحثي.

ألا يكون البحث قد حصل على أي جائزة علمية سابقة محليًّا أو دوليًّا.

أن يكون البحث في أحد المجالات الثلاثة للجائزة:
 التغير المناخي
 الطاقات المتجددة
 الصحة النفسية

آخر موعد للتقديم: 10 نوفمبر 2025

