أكاديمية البحث العلمي تطلق برنامج منح الزيارات القصيرة لنقل التكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من برنامج الزيارة القصيرة (مدة ثلاثة أشهر)، والمُخصص للباحثين الشباب العاملين بالجامعات والمراكز البحثية من الحاصلين على درجة الدكتوراه.

ويأتي إطلاق هذه الدورة في إطار التعاون الوثيق بين الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA)، بهدف تقديم منح قصيرة الأجل في مجال نقل التكنولوجيا ضمن عدد من الموضوعات البحثية المتفق عليها بين الجانبين.

مزايا البرنامج:

* تغطي المنحة تكاليف السفر والإقامة لمدة ثلاثة أشهر.

* تتيح الفرصة للباحثين المصريين لتطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك والتدريب بمعامل المعهد.

* تمكّنهم من التعاون مع نخبة من الباحثين الدوليين والمساهمة في جهود نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر.

آخر موعد للتقدم: 1 ديسمبر 2025.

