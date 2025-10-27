4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

قال المهندس أيمن عرب، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن إطلاق خدمة “مريم” من مطار القاهرة الدولي يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي بقطاع الطيران المدني المصري، مشيرًا إلى أن المطار سيكون نموذجًا رائدًا قبل تعميم الخدمة في باقي المطارات المصرية، بداية من مطار سفنكس بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير.

وصرح المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن المسافر الذي لم يزر مطار القاهرة منذ فترة سيفاجأ بحجم التطورات الحقيقية والملموسة في مستوى الخدمات في مطار القاهرة، فنحن في مطار القاهرة نسعى لتحقيق تجربة سفر ليست فقط تضاهي المطارات العالمية ولكن تكون نموذج يحتذى به في المنطقة بما يتماشى مع مكانة مطار القاهرة.

ماذا تقدّم “مريم” للمسافرين؟



تقدم “مريم” مجموعة من الخدمات التي تشمل:

- إجابات فورية ودقيقة باللغتين العربية والإنجليزية.

- معلومات الرحلات ومواعيد المغادرة في الوقت الفعلي.

- إرشاد سريع وواضح لمواقع البوابات والمرافق والخدمات.

- معلومات شاملة عن وسائل النقل، التاكسي والليموزين، الاتجاهات، والمناطق السياحية القريبة.

