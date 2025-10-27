التعليم العالي: جامعة المنيا تستهدف التحول إلى مركز جذب للطلاب الوافدين

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، حول جهود تعزيز التحول إلى بيئة تعليمية داعمة للتميز والابتكار وجاذبة للطلاب الوافدين، حيث قامت جامعة المنيا بتطوير شامل في المباني الجامعية وتطوير طاقتها الفندقية، وذلك في إطار تعزيز دور الجامعة في دعم القطاع السياحي والاستثماري بالمحافظة وبإقليم شمال الصعيد.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن الأعمال الجارية تشمل رفع كفاءة فندق الجامعة بطاقة 392 سريرًا وفق مواصفات الإقامة الفندقية ذات الأربع نجوم، كما تمت إعادة تأهيل مبنيين بالمدن الجامعية أحدهما للطلاب والآخر للطالبات ليصبحا في مستوى فندقي بعدد غرف بلغ 240 غرفة، وعدة أجنحة بطاقة إجمالية بلغت 500 سرير بمستوى فندقي، ليصبح الإجمالي 892 سريرًا بمستوى فندقي، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطلاب على السكن الراقي، وتوفير إقامة متميزة تتوافق مع معايير الجودة، وخطط الجامعة نحو التحول إلى مركز جذب للطلاب الوافدين.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة المنيا تقدم عدة مستويات من السكن بمستويات فندقية، تشمل فندق الجامعة ومبنيين للسكن الفندقي، وكذلك مبنيين للإسكان المتميز، بالإضافة إلى 12 مبنى إسكان جامعي بطاقة استيعابية تتجاوز 4000 سرير، بما يساهم في تهيئة بيئة تعليمية ومعيشية ذات جودة ودعم مكانة جامعة المنيا محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

