هل لائحة الأهلي تمنح العضوية للأجانب وما موقفها من المشاركة في الانتخابات؟

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، جاء بناء على احتياجات الفريق ورؤية فنية وليس لاستفزاز الزمالك كما يعتقد البعض.


وقال قنديل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "cbc": "في الفترة الماضية، تم عمل عضويات للجماهير خارج مصر بالعملة الأجنبية، ولائحة الأهلي تسمح بمنح العضوية للأجانب، وهناك عضويات عاملة للإماراتيين، بنفس سعر العضوية للمصريين، ولكن ليس من حقهم المشاركة في الانتخابات".


وتابع: "صفقات الأهلي تكون عن احتياج فني فقط، وصفقة زيزو تمت بناء على احتياجات الفريق وليس لاستفزاز الزمالك ولا نشعر بالغضب  حالة انتقال لاعب من الأهلي إلى الزمالك ".


وزاد: "رحيل رمضان صبحي، وانتقاله لصفوف بيراميدز، عادي بالنسبة لي من المنظور الاحترافي، وارتباط أي لاعب بالأهلي يعلي من قيمته، وقرارات فريق الكرة يتم عرضها على المجلس للتصديق عليها، والمجلس مفوض الخطيب بالإشراف على فريق الكرة".

الجريدة الرسمية