أتلتيكو مدريد يتقدم أمام ريال بيتيس 2-0 في الشوط الأول

تقدم أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس 2-0 في أحداث الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

ويستضيف ريال بيتيس نظيره أتلتيكو مدريد، بملعب بينيتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

وأحرز أتلتيكو مدريد هدفا مبكرا في شباك ريال بيتيس مع الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق جيوليانو سيميوني.

وفي الدقيقة 45 + 2 عزز باينا تقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الثاني ليحسم الشوط الأول لصالحه أمام بيتيس 2-0.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 16 نقطة قبل مباراة الليلة.



وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس على النحو التالي:



حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: خوسيه خيمينيز، روبن لو نورماند، دافيد هانكو

خط الوسط: ماركوس يورينتي، نيكولاس جونزاليس، بابلو باريوس، كوكي

خط الهجوم: جيوليانو سيميوني، جوليان ألفاريز، أليخاندرو باينا

