الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
اقتصاد

32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين

البورصة
البورصة

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الاثنين نحو 32.7 مليار جنيه  فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.855 مليون ورقة منفذة على 144 ألف عملية. 

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 28.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.018 مليون ورقة منفذة على 155 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 18.83 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 81.17 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الاثنين 

شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا بختام تعاملات جلسة الإثنين، حيث ارتفعت معظم المؤشرات بدعم من عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية، فيما مالت تعاملات الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى التراجع النسبي.

وربح رأس المال السوقي نحو 2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.766 تريليون جنيه، مدعومًا بمكاسب الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والخدمات المالية.

أداء المؤشرات

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 38162 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى 46915 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ارتفاعًا بنسبة 0.16% ليغلق عند 17243 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11% ليصل إلى 4342 نقطة.

وفي المقابل، هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% مسجلًا 12238 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند 16046 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3930 نقطة.

