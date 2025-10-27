أخبار الرياضة اليوم: دونجا خارج السوبر المصري.. تطورات أزمة إضراب عمال النادي الأهلي.. فضيحة مدوية تهز الكرة التركية.. محمد صلاح ينافس لامال وميسى ورونالدو في التشكيل المثالي
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
بفرمان من اتحاد الكرة، دونجا خارج السوبر المصري
قال المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه أجرى عدة اتصالات مع نادي الزمالك ولجنة المسابقات بالجبلاية التي أكدت على قرارات بطولة السوبر المصري الأخيرة، وأبرزها إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك.
الزمالك يعلن رسميا انضمام أحمد عبد الرؤوف لجهاز يانيك فيريرا
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، انضمام أحمد عبد الرؤوف كمدرب بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
تطورات أزمة إضراب عمال النادي الأهلي
قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن محمد الجارحي ومحمد الغزاوي أعضاء مجلس الإدارة توجها خلال الساعات الماضية لمقر النادي، تنفيذا لتوجيهات محمود الخطيب، في إطار حرص مجلس إدارة الأهلي على متابعة أزمة أضراب عمال النادي، والاستماع إلى مقترحاتهم ومشاكلهم بشكل مباشر.
منتخب مصر للناشئين يكتسح قطر 7-1 وديا استعدادا للمونديال
حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا كاسحا أمام نظيره منتخب قطر بسبعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد حمد بن خليفة، في ختام التجارب الودية قبل مشاركتهما في بطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين.
تطعيم لاعبي الأهلي ضد فيروس A ضمن إجراءات الوقاية الطبية للفريق
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن قيام الجهاز الطبي بتطعيم جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى عناصر الجهازين الفني والإداري، ضد فيروس A، وذلك كإجراء وقائي حفاظا على سلامة الجميع، وذلك عقب مران الفريق الذي أقيم اليوم.
رسميا، مسابقات اتحاد الكرة ترسل ردها على استفسار الزمالك (مستند)
أرسلت اليوم إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم خطابا لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ردا على استفساره المرسل أمس إلى الاتحاد حول العقوبات الموقعة على النادي في بطولة كأس السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات عن موسم ٢٠٢٤/٢٣.
الدوري المصري، وادي دجلة يتخطى الاتحاد على ملعبه بثنائية ويقتحم المربع الذهبي
سقط فريق الاتحاد السكندري بالخسارة على أرضه ووسط جماهيره أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.
الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز (صور)
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة بتروجت، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.
محمد صلاح ينافس لامال وميسي ورونالدو في التشكيل المثالي للاعبين المحترفين 2025
تصدر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، القائمة التي أعلنها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" لاختيار التشكيل الأفضل في العالم 2025.
مراهنات الحكام، فضيحة مدوية تهز الكرة التركية
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، عن البدء في إجراءات تأديبية ضد حكام ثبت أنهم راهنوا على مباريات في كرة القدم بعد اكتشاف أن المئات منهم لديهم حسابات مراهنات.
