منتخب مصر للناشئين يكتسح قطر 7-1 وديا استعدادا للمونديال

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا كاسحا أمام نظيره منتخب قطر بسبعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد حمد بن خليفة، في ختام التجارب الودية قبل مشاركتهما في بطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام قطر على النحو التالي:



عمرو عادل - حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي - عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبدالكريم.

الجدير بالذكر أ ن منتخب مصر يخوض الدور الأول للبطولة في المجموعة الخامسة، ويبدأ مشواره أمام منتخب هايتي في الرابع من نوفمبر، ثم يواجه فنزويلا وإنجلترا في الجولتين الثانية والثالثة في السابع والعاشر من الشهر ذاته، بينما يلعب 'العنابي' في المجموعة الأولى مع الثلاثي إيطاليا وبوليفيا وجنوب أفريقيا.

أحمد الكاس، فيتو

مجموعة مصر في مونديال الناشئين بقطر

وكانت قرعة مونديال الناشئين أوقعت منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال قطر

تستعرض فيتو في السطور التالية مواعيد مباريات مصر في مونديال الناشئين على النحو التالي:

مصر ضد هايتي - الثلاثاء 4 نوفمبر - 4:30 مساء - بتوقيت القاهرة

مصر ضد فنزويلا - الجمعة 7 نوفمبر - 4:30 مساء - بتوقيت القاهرة

مضر ضد إنجلترا - الإثنين 10 نوفمبر - 6:45 مساء - بتوقيت القاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.