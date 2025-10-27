الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر للناشئين يكتسح قطر 7-1 وديا استعدادا للمونديال

منتخب الناشئين تحت
منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا كاسحا أمام نظيره منتخب قطر بسبعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد حمد بن خليفة، في ختام التجارب الودية قبل مشاركتهما في بطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين.

 

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام قطر على النحو التالي:


عمرو عادل  - حمزة الدجوي  - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي - عمر كمال - باسل مدحت -  محمد حمد - بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبدالكريم.

الجدير بالذكر أ ن منتخب مصر يخوض الدور الأول للبطولة في المجموعة الخامسة، ويبدأ مشواره أمام منتخب هايتي في الرابع من نوفمبر، ثم يواجه فنزويلا وإنجلترا في الجولتين الثانية والثالثة في السابع والعاشر من الشهر ذاته، بينما يلعب 'العنابي' في المجموعة الأولى مع الثلاثي إيطاليا وبوليفيا وجنوب أفريقيا.

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

مجموعة مصر في مونديال الناشئين بقطر

وكانت قرعة مونديال الناشئين أوقعت منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي. 

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال قطر

تستعرض فيتو في السطور التالية مواعيد مباريات مصر في مونديال الناشئين على النحو التالي:

مصر ضد هايتي - الثلاثاء 4 نوفمبر - 4:30 مساء - بتوقيت القاهرة

مصر ضد فنزويلا - الجمعة 7 نوفمبر - 4:30 مساء - بتوقيت القاهرة

مضر ضد إنجلترا - الإثنين 10 نوفمبر - 6:45 مساء - بتوقيت القاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر تحت 17 سنة منتخب قطر أحمد الكأس كاس العالم للناشئين منتخب هايتي فنزويلا إنجلترا

مواد متعلقة

حمزة والزغبي يقودان تشكيل منتخب مصر تحت 17 سنة أمام قطر وديا

هاني أبوريدة: هناك تنسيق كامل بين منتخب مصر وبيراميدز لحل أزمة كأس العرب

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الناشئين بقطر

منتخب مصر تحت 17 سنة يواجه قطر وديا اليوم استعدادا لمونديال الناشئين

الأكثر قراءة

الدوري المصري، الاتحاد يتأخر أمام وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة

معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، حين تلتقي العدالة ببراءة الطفولة (صور)

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

رسميا، مسابقات اتحاد الكرة ترسل ردها على استفسار الزمالك (مستند)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قلى، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الضحى

المفتي السابق: الشعوب لا تنتصر في معارك التنمية والتكنولوجيا بالنوايا الحسنة

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية