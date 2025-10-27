الخطيب يكشف مفاجأة عن رحلته مع العلاج وسبب تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي

تحدث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمرشح على رئاسة النادي لدورة جديدة، عن ظروفه الصحية وقرار الترشح الأخير.

الخطيب يتحدث عن حالته الصحية وقرار ترشحه للانتخابات

وأوضح الخطيب خلال تصريحات تليفزيونية أنه يعيش نعمة كبيرة رغم الظروف الصحية التي واجهها منذ أبريل 2023، مؤكدا أنه أجرى 5 عمليات جراحية، منها 3 في العمود الفقري وعمليتان في المخ، من بينها عملية إزالة ورم في المخ يوم حادثة بورسعيد الشهيرة في 1 فبراير 2012.

وأضاف الخطيب أنه تقدم بطلب لمجلس الإدارة الأخير بعدم استكمال عمله، بسبب سوء الفحوص الطبية، وأن الطبيب نصحه بالتوقف عن العمل فورا بعد الاطلاع على نتائج الفحوص الأخيرة، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى منذ 1971 التي يفكر فيها في صحته قبل النادي.

وعن موقفه من الانتخابات المقبلة، قال الخطيب إنه اتخذ قرار التراجع عن موقفه بشأن الاعتذار عن الترشح قبل فتح باب الترشح بـ48 ساعة فقط، مشيرا إلى أن ردود فعل الجماهير وأعضاء النادي كان لها أثر كبير على قراره، وأنه حاول خلق توازن بين صحته وواجباته تجاه النادي، على غرار ما كان يفعله الراحل صالح سليم.

اختتم الخطيب تصريحاته مؤكدا: “لا أخاف على الأهلي في وجودي أو غيابي، فالأهلي كيان كبير يسير بطريقه سواء بنا أو بدوننا، وسأواصل دعم النادي طالما أستطيع، كما أكد أنه لا يهتم بالشائعات أو الانتقادات التي تستغل مرضه، وأن النقد لا يزعجه طالما كان بناء، لكنه لن يترك لنفسه فرصة للانزعاج المستمر من الأخبار السلبية.

