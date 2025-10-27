مراهنات الحكام، فضيحة مدوية تهز الكرة التركية

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، عن البدء في إجراءات تأديبية ضد حكام ثبت أنهم راهنوا على مباريات في كرة القدم بعد اكتشاف أن المئات منهم لديهم حسابات مراهنات.

371 حكما تركيا لديهم حسابات مراهنات

وقال إبراهيم حجي عثمان أوغلو رئيس الاتحاد التركي إن تحقيقا أجراه الاتحاد استنادا إلى بيانات من مؤسسات حكومية كشف أن 371 من أصل 571 حكما نشطا في مسابقات الدوري التركية للمحترفين لديهم حسابات مراهنات وأن 152 منهم كانوا يقامرون بنشاط.

وأضاف في مؤتمر صحفي في إسطنبول "كاتحاد، بدأنا في تنظيف فنائنا الخلفي".

وتابع: "من بين من وجدنا لديهم حسابات مراهنات سبعة حكام من المستوى الأول، و15 مساعدا من المستوى الأول، و36 حكما مصنفا، و94 مساعدا مصنفا".

مراهنات آلاف المرات في الكرة التركية

وقال إن بعض الحكام قاموا بعدد هائل من الرهانات إذ راهن أحدهم 18227 مرة، وراهن 42 حكما على أكثر من 1000 مباراة كرة قدم لكل منهم. وتبين أن آخرين وضعوا رهانات مرة واحدة فقط.

وقال حجي عثمان أوغلو إن اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد ستبدأ في اتخاذ إجراءات فورية.

وأضاف: "ستتم إحالتهم إلى المجلس التأديبي وسيواجهون العقوبات اللازمة وفقا للوائحنا" مضيفا أن النتائج تغطي فترة خمس سنوات بموجب قانون الرياضة التركي.

العقوبات المنتظرة على حكام الكرة التركية

وبموجب المادة 57 من لوائح الانضباط التي وضعها الاتحاد التركي يواجه من تثبت إدانته بالمراهنة على مباريات كرة قدم عقوبات بالإيقاف لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة من إدارة أي مباريات أو المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.