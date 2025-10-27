الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مراهنات الحكام، فضيحة مدوية تهز الكرة التركية

حكام الدوري التركي،
حكام الدوري التركي، فيتو

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، عن البدء في إجراءات تأديبية ضد حكام ثبت أنهم راهنوا على مباريات في كرة القدم بعد اكتشاف أن المئات منهم لديهم حسابات مراهنات.

371 حكما تركيا لديهم حسابات مراهنات

وقال إبراهيم حجي عثمان أوغلو رئيس الاتحاد التركي إن تحقيقا أجراه الاتحاد استنادا إلى بيانات من مؤسسات حكومية كشف أن 371 من أصل 571 حكما نشطا في مسابقات الدوري التركية للمحترفين لديهم حسابات مراهنات وأن 152 منهم كانوا يقامرون بنشاط.

وأضاف في مؤتمر صحفي في إسطنبول "كاتحاد، بدأنا في تنظيف فنائنا الخلفي".

وتابع: "من بين من وجدنا لديهم حسابات مراهنات سبعة حكام من المستوى الأول، و15 مساعدا من المستوى الأول، و36 حكما مصنفا، و94 مساعدا مصنفا".

مراهنات آلاف المرات في الكرة التركية 

وقال إن بعض الحكام قاموا بعدد هائل من الرهانات إذ راهن أحدهم 18227 مرة، وراهن 42 حكما على أكثر من 1000 مباراة كرة قدم لكل منهم. وتبين أن آخرين وضعوا رهانات مرة واحدة فقط.

وقال حجي عثمان أوغلو إن اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد ستبدأ في اتخاذ إجراءات فورية.

وأضاف: "ستتم إحالتهم إلى المجلس التأديبي وسيواجهون العقوبات اللازمة وفقا للوائحنا" مضيفا أن النتائج تغطي فترة خمس سنوات بموجب قانون الرياضة التركي.

العقوبات المنتظرة على حكام الكرة التركية 

وبموجب المادة 57 من لوائح الانضباط التي وضعها الاتحاد التركي يواجه من تثبت إدانته بالمراهنة على مباريات كرة قدم عقوبات بالإيقاف لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة من إدارة أي مباريات أو المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد التركي لكرة القدم الاتحاد التركي كرة القدم مراهنات

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، أوسيمين يقود جالطة سراي للفوز بثلاثية على بودو جليمت

تقارير صحفية: محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى جالطة سراي

بعد تشجيع جنوني من جماهير جالطة سراي، تصرف غريب من محمد صلاح على دكة ليفربول (فيديو)

بعد الهزيمة من جالطة سراي، ليفربول يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة تشيلسي

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين سموحة والجونة في الشوط الأول

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق رأس غارب

أسرة ضحايا حادث اللبيني تتسلم جثامين الأطفال الثلاثة ووالدتهم

قبل الافتتاح، تعرف على أبرز القطع الأثرية داخل قاعات المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: "امسك عليك لسانك" وصية رسول الله للوصول إلى الجنة (فيديو)

هل العقارات عليها زكاة؟ أمينة الفتوى بدار الإفتاء تجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

المزيد
الجريدة الرسمية