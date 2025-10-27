الدوري المصري، وادي دجلة يتخطى الاتحاد على ملعبه بثنائية ويقتحم المربع الذهبي

الدوري المصري، سقط فريق الاتحاد السكندري بالخسارة على أرضه ووسط جماهيره أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

تقدم وادي دجلة أولا بهدف سجله اللاعب محمود دياسطي في الدقيقة 26 من المباراة ، قبل أن يتعادل إسلام سمير للاتحاد في الدقيقة 66، ثم عاود الدجلاوية تقدمهم بالهدف الثاني في الدقيقة 83

وتعد خسارة الاتحاد أمام وادي دجلة السابعة لزعيم الثغر في مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الحالي

تشكيل الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة

وكان قد أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيلة فريقه لمواجهة وادى دجلة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2025– 2026.

دخل الاتحاد السكندري مباراته أمام وادي دجلة بتشكيل مكون من:

صبحى سليمان.. مصطفى ابراهيم.. محمود شبانة.. عمرو صالح.. أبو بكر ليادى.. عبد الغنى محمد.. عبد الرحمن بودى.. سافيور.. اكيم.. كناريا.. فادى فريد

الاتحاد السكندري، فيتو

تشكيل وادي دجلة أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقا، عمر عدلي، أحمد رضا.

خط الوسط: ميس كاندروب، إسلام كانو، محمد عبد العاطي.

خط الهجوم: محمود دياسطي، يوسف ويا، فرانك بولي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

بهذه النتيجة رفع وادي دجلة رصيده إلى 19 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 8 تقاط في المركز التاسع عشر

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل الاتحاد السكندري المركز 19 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد وادي دجلة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.

حكام مباراة الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة

أدار لقاء الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة طاقم حكام مكون من: الدولي محمد معروف (حكمًا للساحة)، عدي عيد وحامد الشحات (مساعدين)، أحمد ناصر (حكمًا رابعًا)، والدولي عبد العزيز السيد وأحمد ناجي (تقنية الفيديو).

