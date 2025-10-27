الخطيب يكشف حقيقة ترشح ياسين منصور لمجلس إدارة الأهلي

كشف الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة، عن كواليس ترشحه واستعدادات قائمته، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال ياسين منصور كان يعتزم الترشح لرئاسة النادي لولا تراجعه هو عن قراره.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الصورة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة النهار: "رجل الأعمال ياسين منصور كان سيترشّح لرئاسة النادي لو لم أعدِل عن قراري".

وأشار إلى أنه أقنع خالد مرتجي بعدم الترشح لمنصب نائب الرئيس بعد اجتماع ثلاثي جمعه بكل من ياسين منصور وخالد مرتجي، موضحًا أن الأخير قدّم أداءً مميزًا خلال فترة توليه مهام القائم بأعمال نائب الرئيس عقب وفاة الراحل العامري فاروق.

ونفى الخطيب وجود أي خلافات وراء استقالة ياسين منصور من رئاسة شركة الكرة، موضحًا أن انسحابه جاء بدافع رؤية إدارية، قائلًا: "كانت لياسين منصور رؤية بأن مسؤولية شركة الكرة يجب أن تكون لرئيس النادي، وأن رئيس النادي مُفوَّض بالإشراف على كرة القدم منذ عهد صالح سليم وحسن حمدي، واستمر ذلك مع محمود طاهر".

وشدد أن مجلس الإدارة لا يتدخل في شؤون كرة القدم، مشيرًا إلى أن دوره يقتصر على اعتماد القرارات التي تُعرض عليه من اللجان المختصة.

وأوضح الخطيب أن نائب رئيس النادي سيتولى إدارة شؤون النادي في غيابه، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيفوض ياسين منصور برئاسة المكتب التنفيذي حال غيابه.

