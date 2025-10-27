رسميا، مسابقات اتحاد الكرة ترسل ردها على استفسار الزمالك (مستند)

أرسلت اليوم إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم خطابا لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ردا على استفساره المرسل أمس إلى الاتحاد حول العقوبات الموقعة على النادي في بطولة كأس السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات عن موسم ٢٠٢٤/٢٣.

وذكرت إدارة المسابقات في خطابها بشأن الرد على الاستفسار بأنه يرجى الرحوع إلى البريد الإلكتروني( الإيميل) المرسل من الاتحاد إلى النادي بهذا الخصوص بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤، وأرفقت إدارة المسابقات في خطابها صورة مما تضمنه الإيميل.

خطاب اتحاد الكرة لنادي الزمالك، فيتو

الزمالك يطلب محضر جلسة إدارة المسابقات

قال مصدر بنادي الزمالك إن إدارة النادي بصدد إرسال خطاب إلى اتحاد الكرة، يطالب فيه مسئولو اتحاد الكرة بإظهار محضر إجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد، الذي شهد قرار إيقاف لاعب الفريق نبيل عماد دونجا، عقب أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز، في لقاء الفريقين في بطولة السوبر المصرى بالإمارات في الموسم الماضي.

وبحسب المصدر، فإن اجتماعات إدارة المسابقات بإتحاد الكرة يتم اعتماد قراراتها في محضر رسمي، ويتم إعلان القرارات الصادرة عن اجتماعاتها، بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، لذلك فإن مسئولي القلعة البيضاء يطالبون مسئولي الاتحاد بإظهار المحضر الرسمي، وفي حالة عدم وجود محضر فإن من حق الزمالك أن يشرك اللاعب في مباريات النسخة القادمة من بطولة السوبر المصري في الإمارات .

أكد محمد متولي المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي سيتخذ الإجراءات القانونية فيما يخص أزمة إيقاف نبيل دونجا.

نبيل عماد دونجا

وقال متولي في تصريحات إذاعية: اتحاد الكرة لم يرسل لنا أي خطابات بخصوص إيقاف نبيل عماد دونجا بعد السوبر الماضي، قبل بداية الموسم الحالي.

وأضاف: لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، اللائحة الجديدة باتحاد الكرة تمنع إيقاف نبيل عماد دونجا من المشاركة في السوبر المصري.

وتابع: من غير المنطقي أو المتصور قانونا أن يفرض على لاعب إيقاف لمدة أربع مباريات تنفذ حصرًا في بطولة كأس السوبر، إذ إن البطولة تقام بنظام المباراة الواحدة، ما يعني عمليا أن العقوبة ستترجم إلى إيقاف يمتد لعدة سنوات (٤) سنوات، لا لأربع مباريات كما هو مقصود بالعقوبة.

وأردف: الإيقاف يجب أن ينفذ في أقرب المباريات الرسمية المحلية، أيا كان مسماها أو بطولتها، وفقًا لمبدأ وحدة المسابقات المحلية تحت مظلة الاتحاد.

