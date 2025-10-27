تطورات أزمة إضراب عمال النادي الأهلي

قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن محمد الجارحي ومحمد الغزاوي أعضاء مجلس الإدارة توجها خلال الساعات الماضية لمقر النادي، تنفيذا لتوجيهات محمود الخطيب، في إطار حرص مجلس إدارة الأهلي على متابعة أزمة أضراب عمال النادي، والاستماع إلى مقترحاتهم ومشاكلهم بشكل مباشر.

وكلف محمود الخطيب، كلا من الجارحي والغزاوي، عضوي مجلس الإدارة، بالتوجه النادي، للوقوف على احتياجات ومطالب العاملين هناك.

ورفض عمال النادي الأهلي العمل اليوم الإثنين وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية داخل فرعي التجمع والشيخ زايد بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وجاءت وقفة العمال قبل أيام من عقد الجمعية العمومية للأهلي لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وكان الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عقد عدة اجتماعات مع مديري الفروع والإدارات التنفيذية، في إطار متابعة الاستعدادت النهائية لانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة.

خلال الاجتماعات، استعرض المدير التنفيذي كافة التفاصيل التنظيمية واللوجستية الخاصة بالانتخابات، وتجهيز مقرات التسجيل والتصويت داخل مقر الجزيرة، وتوزيع اللجان الانتخابية، وأيضًا التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لتسهيل عملية التصويت والتحقق من العضويات إلكترونيًا، بما يضمن الدقةً في إجراءات التصويت.

ووجه المدير التنفيذي بضرورة تكامل العمل بين الإدارات المختلفة، والتنسيق بين المسئولين عن التنظيم، والأمن، والخدمات الطبية، والإعلام، إلى جانب وضع علامات إرشادية ولوحات توضيحية داخل مقر النادي لتسهيل حركة الأعضاء أثناء عملية التصويت وبعدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.