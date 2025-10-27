محمد صلاح ينافس لامال وميسى ورونالدو في التشكيل المثالي للاعبين المحترفين 2025

تصدر محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، القائمة التي أعلنها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" لاختيار التشكيل الأفضل في العالم 2025.

ويتم الإعلان رسميًا عن التشكيلة المثالية لعام 2025 FIFPRO World 11 يوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 عبر المنصات الرقمية للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.

جاءت اختيارات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، بعد مشاركة أكثر من 20 ألف لاعب محترف في التصويت في الفترة من 15 يوليو 2024 حتى 3 أغسطس 2025، على أن يكون المرشحون قد شاركوا في 30 مباراة رسمية على الأقل خلال تلك الفترة.

وتضم القائمة عددا من النجوم العالميين على رأسهم محمد صلاح، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، إرلينج هالاند، كيليان مبابي، ولامين يامال.

المرشحون للتشكيل المثالي للاعبين المحترفين لعام 2025

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين كالتالي:

حراس المرمى:

أليسون بيكر (ليفربول، البرازيل)

تيبو كورتوا (ريال مدريد، بلجيكا)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان / مانشستر سيتي، إيطاليا)

المدافعون

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول / ريال مدريد، إنجلترا)

باو كوبارسي (برشلونة، إسبانيا)

فيرجيل فان ديك (ليفربول، هولندا)

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان، المغرب)

ماركينيوس (باريس سان جيرمان، البرازيل)

نونو مينديز (باريس سان جيرمان، البرتغال)

ويليام صليبا (أرسنال، فرنسا).

خط الوسط

جود بيلينجهام (ريال مدريد، إنجلترا)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي / نابولي، بلجيكا)

لوكا مودريتش (ريال مدريد / ميلان، كرواتيا)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان، البرتغال)

كول بالمر (تشيلسي، إنجلترا)

بيدري (برشلونة، إسبانيا)

فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد، أوروجواي)

فيتينيا (باريس سان جيرمان، البرتغال)

المهاجمون

عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان، فرنسا)

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي، النرويج)

كيليان مبابي (ريال مدريد، فرنسا)

ليونيل ميسي (إنتر ميامي، الأرجنتين)

رافينيا (برشلونة، البرازيل)

كريستيانو رونالدو (النصر، البرتغال)

محمد صلاح (ليفربول، مصر)

لامين يامال (برشلونة، إسبانيا)

محمد صلاح يرد على "عدوه الأول" بكسر رقمه في الدوري الإنجليزي

فيما رد نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عمليا على واين روني نجم مانشستر يونايتد، الذي لم يتوقف عن مهاجمة الفرعون المصري في الفترة الأخيرة.

وحقق صلاح رقمًا مميزًا في الدوري الإنجليزي بعد مشاركته في مباراة فريقه ليفربول ضد مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء السبت في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

وعاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول بعد أن صام عن هز الشباك على مدار 7 مباريات متتالية.

ونجح مو صلاح في تسجيل هدف ثانٍ لصالح ليفربول قبل النهاية، ولكنه لم يشفع لإنقاذ فريقه من الهزيمة الرابعة على التوالي في البريميرليج.

وكسر صلاح رقم روني كأكثر لاعب ساهم تهديفيًا مع فريق واحد بالدوري الإنجليزي بعد أن وصل إلى 276 هدف متفوقًا على النجم الإنجليزي.

