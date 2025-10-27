الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية «جماعة إرهابية» بحدائق القبة

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة.

القبض على سائق سيارة بالبحيرة طلب أجرة أزيد من المقررة

“الداخلية العرب”: انعقاد المؤتمر العربي الرابع عشر للتدريب والتأهيل الأمني بالدوحة

عُقدت الجلسة بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 حتى 4 مايو 2020، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإخلال بالنظام العام.

ووجهت النيابة للمتهم الأول أيضًا تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر دون ترخيص، بينما أسندت للمتهمين من الثاني حتى الرابع تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمشاركة في تنفيذ أغراضها غير المشروعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جماعة إرهابية محكمة بدر المستشار وجدى عبد المنعم الإرهاب حدائق القبة قضايا أمن الدولة محاكم الجنايات النيابة العامة

مواد متعلقة

القبض على سائق سيارة بالبحيرة طلب أجرة أزيد من المقررة

“الداخلية العرب”: انعقاد المؤتمر العربي الرابع عشر للتدريب والتأهيل الأمني بالدوحة

ضبط سائقي توك توك لأدائهما حركات استعراضية بأسيوط

فيديو يقود الشرطة لضبط سائق بحوزته مخدرات فى القليوبية

القبض على قائد توك توك اصطدم بسيارة وتعدى على مالكها بالمنيب

الداخلية تضبط 106 آلاف مخالفة مرورية و93 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

القبض على مسجل خطر بالجيزة لحمله سلاحا أبيض وممارسة البلطجة

تفاصيل ضبط سيدة بالغربية بعد تداول فيديو لتعديها على طفليها

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين سموحة والجونة في الشوط الأول

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق رأس غارب

أسرة ضحايا حادث اللبيني تتسلم جثامين الأطفال الثلاثة ووالدتهم

قبل الافتتاح، تعرف على أبرز القطع الأثرية داخل قاعات المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: "امسك عليك لسانك" وصية رسول الله للوصول إلى الجنة (فيديو)

هل العقارات عليها زكاة؟ أمينة الفتوى بدار الإفتاء تجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

المزيد
الجريدة الرسمية