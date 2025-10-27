تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية «جماعة إرهابية» بحدائق القبة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة.

عُقدت الجلسة بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 حتى 4 مايو 2020، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإخلال بالنظام العام.

ووجهت النيابة للمتهم الأول أيضًا تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر دون ترخيص، بينما أسندت للمتهمين من الثاني حتى الرابع تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمشاركة في تنفيذ أغراضها غير المشروعة.

