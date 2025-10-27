الإثنين 27 أكتوبر 2025
محافظ سوهاج يوجه بالإعلان عن تعريفة "التوك توك" ولصقها على المركبات

محافظ سوهاج يوجه
وجّه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بالتنسيق بين إدارة المرور والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، للإعلان عن تعريفة ركوب مركبات التوك توك بكل منطقة وفقًا لمسافات السير، ولصق التعريفة المعتمدة في مكان واضح على التوك توك؛ ضمانًا لعدم استغلال المواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة المحددة، مشددًا على أنه سيتم التحفظ على أي مركبة "توك توك" يثبت مخالفتها للتسعيرة، أو مخالفة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالكها أو قائدها.

 

وأشار "سراج" إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة ضبط الأسعار وتنظيم وسائل النقل الداخلية، وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية والمرورية ستكثف حملاتها الميدانية للتأكد من تطبيق التعليمات بكل حزم.

 

وناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الأرقام المعلنة بغرفة عمليات المرور، أو غرفة الأزمات بالمحافظة، أو الأرقام المدونة مع زي العاملين بمجمع مواقف المحافظة، أو أية وسيلة أخرى.

الجريدة الرسمية