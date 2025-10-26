وجّه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور عمرو دويدار بالتنسيق مع مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لمتابعة حالة المصابين في الحادث المروري الذي وقع، اليوم الأحد، على الطريق الزراعي الغربي، أمام قرية كوم الصعايدة بمركز جرجا جنوبي المحافظة، كما كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة حالة المعلمات المصابات وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهن.

محافظ سوهاج يتابع حادث المعلمات ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة لهن

وشهد الطريق الزراعي الغربي حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" ودراجة نارية "تروسيكل"، ما أسفر عنه مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة، تنوعت ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسد.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التحريات أن المصابين جميعهم معلمين ومعلمات وكانوا في طريق عودتهم لمنازلهن عقب انتهاء اليوم الدراسي.

