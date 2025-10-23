الخميس 23 أكتوبر 2025
حسان النعماني: مستشفيات سوهاج الجامعية تشهد طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة للجمهور

فعاليات المؤتمر الخامس
فعاليات المؤتمر الخامس لقسم الجهاز الهضمي

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج: “إن مصر بعقول أبنائها وبكفاءات علمائها  قادرة على أن تقود التغيير، وتقدم الجديد في مجالات الطب والبحث العلمي”.

جاء ذلك خلال افتتاح  فعاليات المؤتمر الخامس لقسم الجهاز الهضمي وطب المناطق الحارة بكلية الطب بالجامعة، والذي يناقش أحدث المستجدات في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، بمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء في هذا المجال من جامعات الفيوم وأسيوط وقنا وأسوان، وذلك بقاعة قناة السويس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

المؤتمر يناقش أحدث المستجدات في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية

وأضاف رئيس الجامعة، أن مستشفيات سوهاج الجامعية تشهد في الفترة الحالية طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدَّمة للمرضى، وعلى مستوى التدريب والتعليم للأطباء وشباب الباحثين، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من أعضاء قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي في تنظيم هذا الحدث العلمي المتميز، والذي يسهم في تبادل الخبرات بين الأساتذة والأطباء، ويفتح آفاقًا جديدة للبحث والتطوير في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

ومن جانبه، اوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، ان قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي يستقبل شهريا مئات الحالات التي تُقدَّم لها خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة، من خلال وحدات المناظير والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية بمستشفيات جامعة سوهاج، والتي شهدت في الفترة الأخيرة تطويرًا شاملًا وإنشاء وحدات جديدة لخدمة المرضى وتدريب الكوادر الطبية.

 الجامعة تشهد طفرة في تطوير مستشفياتها لخدمة المرضى والتعليم الطب

كما أوضحت الدكتورة أسماء ناصر، رئيس قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، أن المؤتمر يقام علي مدار يومين ويقدّم برنامجًا علميًا وتدريبيًا قويًا ومختلفًا، ومحاضرات علمية وورش عمل عملية على مناظير الجهاز الهضمي وأساسيات الأشعة التليفزيونية، بهدف رفع كفاءة شباب الأطباء وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتشخيص وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

وجاءت فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور خيري همام رئيس القسم الأسبق، ورئيس المؤتمر الدكتور أحمد فوزي نقيب الأطباء بسوهاج، والدكتور حاتم عمار وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الغفار وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديري المستشفيات الجامعية وعدد من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق الدراسية المختلفة بكلية الطب.

