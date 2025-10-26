إصابة 10 معلمين في تصادم ميكروباص بتروسيكل بسوهاج

أصيب 10 معلمين في حادث تصادم وقع على الطريق الزراعي الغربي بمركز جرجا في سوهاج، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص كانت قادمة من مركز البلينا بتروسيكل، ثم ارتطمت بعمود كهرباء، وذلك بسبب عطل في فرامل السيارة.

إصابة 10 معلمين في تصادم ميكروباص بتروسيكل في سوهاج

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع الحادث، الذي أسفر عن إصابة المعلمين الذين كانوا يستقلون السيارة.

وجاري تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

