القائمة النهائية لأسماء المرشحين على النظام الفردى فى 8 دوائر بسوهاج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية لعضوية مجلس النواب على مستوى ثماني دوائر انتخابية بمحافظة سوهاج، حيث بلغ عدد المتقدمين 187 مرشحا حتى موعد غلق باب الترشح.

كما تم استبعاد عدد من المرشحين لعدم استيفائهم المستندات أو لعدم استكمال الشروط القانونية، بينما تنازل آخرون عن خوض الانتخابات قبل إعلان القوائم النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح المستشار عبد الناصر تايب، رئيس المحكمة، رئيس متابعة سير العملية الانتخابية، أن الهيئة الوطنية أعلنت اليوم الخميس أسماء المرشحين بالنظام الفردي، على أن يتم استقبال طلبات الطعون والتنازلات خلال المدة القانونية المحددة.

وأضاف أن العدد النهائي للمرشحين بلغ 187 مرشحا يتنافسون على 14 مقعدا بالنظام الفردي في ثماني دوائر انتخابية مختلفة بمحافظة سوهاج، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

