اختيار محمود خليل لعضوية اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس النواب

أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارًا بتشكيل لجنة عليا متخصصة لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس النواب 2025، ضمت نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور محمود علي محمد خليل.

اختيار محمود خليل لعضوية الجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس النواب

ويأتي اختيار الدكتور خليل تقديرًا لخبراته الأكاديمية والمهنية، حيث يشغل مناصب المستشار الإعلامي والاتصال السياسي بجامعة سوهاج، ومدرس الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج، ومدرس الإعلام الرقمي بالجامعة، بالإضافة إلى كونه نائب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر وتكلف اللجنة برصد وتحليل التغطية الإعلامية للانتخابات لضمان الاحترافية والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

