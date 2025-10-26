جامعة سوهاج تطلق ندوة لتعريف منسوبي الجامعة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

أطلقت جامعة سوهاج أولى فعاليات مبادره تمكين بندوة دامجة لتعريف منسوبي الجامعة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على أهمية تهيئة بيئة جامعية تراعي احتياجات الجميع وتضمن تكافؤ الفرص، بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، الدكتور عماد الصونيع مدير مركز نور البصيرة، وعدد من عمداء الكليات والجهاز وأعضاء هيئة التدريس، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمقر القديم للجامعة.

وأوضح الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الندوة شهدت إقبال كثيف من كافة منسوبي الجامعة والذي يبرهن علي مدى وعيهم بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة باعتبارهم شركاء فاعلون في البناء والعطاء، وقد أثبتوا في مختلف المجالات قدرتهم على الإبداع والتميز، مؤكدا ان إدارة الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية ومجتمعية دامجة، تراعي احتياجاتهم وتضمن لهم سبل النجاح والتميز.

وقال الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة انه شارك بالندوة 628 طالبا وطالبة، ومنهم 180 طالبا 320 طالبة 15 عضو هيئة تدريس 20 من العاملين 2 مترجم لغه اشاره 16 من السواعد رفقاء ذوي الإعاقة 35 طالب من ذوي الإعاقة بإعاقات مختلفة سمعية وذهنية، وعلى هامش الندوة تم إلقاء محاضرة تثقيفية للطلاب عن حرب اكتوبر لتعريف الطلاب بالتضحيات الكبرى التي قدمها الشعب المصري وجيشها العظيم للنهوض من كبوة الهزيمة الى عزة النصر، حاضر بها الدكتور محمد عزيز أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب، وتم تنظيم مسابقة ثقافية عن الحرب لذوي الإعاقة، وتم تقديم جوائز عينية للفائزين.

