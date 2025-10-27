الإثنين 27 أكتوبر 2025
الأهلي يعلن إقامة انتخابات النادي تحت إشراف قضائي كامل

 أعلن النادي الأهلي أنه يقوم بمراجعةً كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة المقبل، 31 أكتوبر الجاري، والتي تشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربعة المقبلة. 

ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة النادي الأهلي على توفير أقصى درجات الشفافية خلال العملية الانتخابية، وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية.  

كما تم الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

ترتيبات خاصة في الأهلي لذوي الهمم وكبار السن 

وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن اتخاذ ترتيبات استثنائية لتيسير عملية حضور الأعضاء من ذوي الهمم وكبار السن خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر بمقر النادي بالجزيرة،  لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة أربع سنوات قادمة.

وخصصت إدارة النادي الأهلي ممرات دخول وخروج وكراسي متحركة وأماكن انتظار قريبة من لجنة الانتخابات لتيسير مهمة الأعضاء من ذوي الهمم وكبار السن في الإدلاء بأصواتهم.

كما وجهت إدارة النادي الشكر والتقدير لهؤلاء الأعضاء على حرصهم الدائم على التواجد في مثل هذه المواقف المهمة في تاريخ النادي الأهلي.

