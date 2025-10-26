بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، خسر فريق مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، موسم 2025/ 2026.

ونجح ماتي كاش من تسجيل هدف الفوز لصالح أستون فيلا في الدقيقة 19.

تشكيل مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وشارك النجم المصري عمر مرموش كبديل في مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، قبل ان يشارك في الدقيقة 84.

وكان جوارديولا بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: سيلفا، فيل فودين، تيجاني ريندرز، اوسكار بوب، سلفيو

خط الهجوم: هالاند.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل مان سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، في حين أن أستون فيلا أصبح يمتلك 15 نقطة حيث يحتل المركز السابع.

