الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي، خسر فريق مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، موسم 2025/ 2026.

ونجح ماتي كاش من تسجيل هدف الفوز لصالح أستون فيلا في الدقيقة 19. 

 

تشكيل مانشستر سيتي ضد أستون فيلا  في الدوري الإنجليزي

 وشارك  النجم المصري عمر مرموش كبديل في مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، قبل ان يشارك في الدقيقة 84. 

وكان جوارديولا بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: سيلفا، فيل فودين، تيجاني ريندرز، اوسكار بوب، سلفيو 

خط الهجوم: هالاند.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي 

وبتلك النتيجة يحتل مان سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، في حين أن أستون فيلا أصبح يمتلك 15 نقطة حيث يحتل المركز السابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مرموش عمر مرموش أستون فيلا الدوري الانجليزي مانشستر سيتي

مواد متعلقة

تحت أنظار مرموش، مانشستر سيتي يتأخر أمام أستون فيلا في الشوط الأول

ترتيبات خاصة في الأهلي لتسهيل مشاركة ذوي الهمم وكبار السن في الجمعية العمومية

ديانج يعوض غياب مروان عطية في تشكيل الأهلي أمام بتروجيت

النصر يتخطى الحزم بثنائية فيلكيس ورونالدو بالدوري السعودي

أول تعليق من ييس توروب بعد الفوز علي إيجل نوار والتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

مانشستر يونايتد يقسو على برايتون برباعية في الدوري الإنجليزي

بيكهام يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في تاريخه أمام إيجل نوار

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

بيرنلي يفوز على وولفرهامبتون 2/3 في الدوري الإنجليزي

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

فيرمين لوبيز يتعادل لـ برشلونة بهدف في ريال مدريد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

ما حكم لجوء بعض السائقين لزيادة الأجرة عن المحدد رسميًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز قضاء صلاة الفجر إذا فاتت؟ مركز الأزهر يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية